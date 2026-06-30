Changer le nom d’un département : simple consultation ou véritable procédure d’État ?

Les habitants des Pyrénées-Orientales ont jusqu’au 15 août pour se prononcer sur le futur nom du département.

Un département français peut-il changer de nom aussi simplement qu’un vote local pourrait le laisser croire ? Dans les Pyrénées-Orientales, les habitants sont actuellement consultés pour choisir entre trois options : conserver le nom actuel ou adopter Pyrénées Catalanes ou Pyrénées Méditerranée. Une démarche qui donne l’impression d’une décision directement entre les mains des citoyens. Pourtant, la réalité juridique est plus complexe.

D’abord, il faut rappeler un point essentiel : cette consultation n’est pas une étape obligatoire prévue par le Code général des collectivités territoriales. Elle relève d’un choix politique du conseil départemental, qui peut décider d’associer la population à la réflexion, mais n’y est pas tenu. En droit, les habitants expriment donc un avis, mais ne prennent pas la décision.

La procédure officielle est encadrée par l’article L.3111-1 du Code général des collectivités territoriales. Elle est en réalité assez claire : le changement de nom d’un département doit être demandé par le conseil départemental, puis acté par le gouvernement sous la forme d’un décret en Conseil d’État. Autrement dit, la décision finale appartient à l’État.

Le rôle du Conseil d’État est souvent mal compris. Il ne choisit pas le nom “le plus pertinent” ni ne tranche en fonction d’une préférence. Son intervention est juridique et technique : il vérifie que la procédure est régulière, que l’autorité compétente a bien été saisie, et que le changement ne crée pas d’incohérences dans l’organisation administrative ou dans le droit existant. Il agit comme un garant de la sécurité juridique de la décision.

Ainsi, même si une majorité d’habitants se prononce pour une option, ce choix n’a pas de valeur décisionnelle directe. Il peut peser politiquement, influencer les élus ou le gouvernement, mais il ne lie pas juridiquement l’État.

Changer le nom d’un département n’est donc pas un simple exercice de démocratie locale. C’est une procédure administrative encadrée, où les citoyens s’expriment, où les élus initient, et où l’État arbitre in fine. Une mécanique discrète, souvent invisible dans le débat public, mais déterminante dans le résultat final.