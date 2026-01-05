Chanter est bon pour la santé !

Chanter serait bon pour la santé, à en croire plusieurs études sur le sujet.

Que vous ayez une voix juste ou que vous chantiez simplement sous la douche, cette activité pourrait avoir des effets positifs sur votre bien-être physique et mental. « Chanter est un acte cognitif, physique, émotionnel et social », explique Alex Street, chercheur à l'Institut de recherche en musicothérapie de Cambridge, relayé par nos confrères de la BBC.

Le premier avantage notable du chant réside dans sa dimension sociale. Chanter en groupe favorise la création de liens entre les participants et contribue à instaurer une harmonie sociale unique. Au-delà du simple plaisir de partager une activité musicale, le chant collectif permet d’activer le nerf vague et de libérer des endorphines, des hormones responsables de la sensation de bien-être.

Ce mécanisme naturel aide à réduire le stress, à atténuer la douleur et même à renforcer le système immunitaire. Ainsi, participer à des chorales ou à des ateliers de chant n’est pas seulement un loisir, c’est également un véritable booster pour la santé émotionnelle.

Mais les bienfaits du chant ne se limitent pas au domaine social. Les chercheurs ont observé des effets physiques très intéressants. Pratiquer le chant améliore la respiration en favorisant une meilleure oxygénation du corps et en renforçant les muscles respiratoires. Il contribue également à réguler le rythme cardiaque et à stabiliser la tension artérielle.

Pour les personnes souffrant de maladies chroniques ou respiratoires, le chant peut constituer une approche complémentaire efficace, offrant un moyen simple et agréable de soutenir leur santé au quotidien.

Par ailleurs, le chant semble avoir un impact significatif sur les personnes atteintes de troubles neurologiques, notamment la maladie de Parkinson. Aux États-Unis, à Saint-Louis, la chercheuse Elinor Harrison développe depuis plus de dix ans des techniques thérapeutiques combinant chant et danse. Ces méthodes permettent aux patients d’activer des régions cérébrales semblables à celles des personnes en bonne santé, améliorant ainsi leur mobilité, leur coordination et même leur humeur.