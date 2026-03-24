Chanteuse lyrique, elle intervient au chevet des prématurés

A Nancy, Aline Martin, cantatrice à l’opéra, a choisi d’allier sa passion du chant à une mission profondément humaine.

Depuis plusieurs mois, Aline intervient régulièrement à la maternité de Nancy, au chevet des bébés prématurés, offrant un soutien inattendu mais efficace : sa voix. Pour Aline, chaque note est un moyen de soulager. La chanteuse lyrique utilise le pouvoir apaisant de sa voix sur les nourrissons, et les effets sont visibles immédiatement.

La fréquence cardiaque des bébés diminue, signe qu’ils se détendent. Mais les bienfaits vont plus loin : le chant favorise leurs capacités d’auto-régulation. Face au stress, qui accompagne chaque soin médical pour un prématuré, les bébés parviennent mieux à s’apaiser. La musique stimule également la succion, ce qui contribue à améliorer le comportement alimentaire à long terme.

Cette approche, soutenue par le corps médical, illustre parfaitement comment l’art peut devenir un outil thérapeutique. Plus qu’un simple accompagnement sensoriel, le chant agit comme un complément antalgique aux soins traditionnels, offrant aux bébés un cadre plus doux et sécurisant. Pour le personnel hospitalier, ces interventions apportent un souffle de bienveillance et renforcent l’impact des soins prodigués.

Pour Aline, ces moments auprès des prématurés ne sont pas seulement professionnels. Ils sont aussi profondément personnels et émouvants. Maman d’un enfant prématuré, elle puise dans sa propre expérience pour offrir aux familles un accompagnement empreint d’humanité. En un an et demi, environ cinquante nourrissons ont déjà bénéficié de cette approche douce et réconfortante.