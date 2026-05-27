Chaos sur les rails : que dit le protocole ferroviaire ?

Lundi noir sur les rails français. Des milliers de voyageurs sont restés immobilisés pendant plus de six heures à bord de plusieurs trains circulant entre Paris, Nice, Lille et Marseille.

En cause : une panne majeure d’alimentation électrique qui a immobilisé deux rames en pleine voie pendant plus de six heures. Rapidement, la température à bord a grimpé jusqu'à atteindre 40°C en l'absence de climatisation. Face à cette situation étouffante, les voyageurs ont finalement été autorisés à quitter les wagons pour attendre sur les talus ou trouver refuge dans un gymnase à proximité, en attendant le rétablissement du courant.

Devant la longueur de l'attente, une question légitime émerge : pourquoi la SNCF ne déploie-t-elle pas immédiatement des bus de substitution pour rapatrier les usagers ?

La sécurité ferroviaire avant tout

La réponse réside dans la réglementation stricte du transport ferroviaire. Pour la SNCF et les gestionnaires d’infrastructure, l’évacuation d’un train de voyageurs hors d’une gare est une opération de dernier recours. Elle est souvent jugée bien plus dangereuse que le maintien des passagers à bord, même lorsque les conditions de confort sont fortement dégradées.

Dès que des usagers posent le pied sur les voies, l’exploitant engage sa responsabilité directe dans un environnement hostile et hautement sécurisé. Les risques y sont multiples : - Présence de lignes à haute tension - Circulation résiduelle d'autres trains - Terrain accidenté propice aux chutes - Mouvements de panique

En cas de blessure ou d'accident pendant une descente sur les voies, la responsabilité civile et pénale de l'entreprise peut être lourdement engagée. Par conséquent, les protocoles actuels privilégient systématiquement le confinement dans les rames. Les procédures de secours n'autorisent l'évacuation que si le risque lié au maintien à bord (comme une urgence sanitaire absolue) devient supérieur aux dangers que présente le secteur ferroviaire extérieur. Un arbitrage complexe qui explique pourquoi, pour les passagers, le temps paraît si long.