« Chaque goutte compte » : l’alerte lancée par le centre d’information sur l’eau

Ça n’était jamais arrivé. Pendant 32 jours entre janvier et février, il n’y a pas eu de pluie significative sur le territoire. Un constat plus qu’inquiétant alors que l’hiver est la saison durant laquelle se recharge les nappes phréatiques. Problème, « 75% ne sont pas remplies alors que le printemps arrive et que la nature va pomper l’eau qu’il reste », explique Nathalie Davoisne, responsable du pôle études au Centre d’information sur l’eau (CIEAU).

Une situation qui pousse l’Etat et les préfectures à réagir. Avec des restrictions d’usage de l’eau localement dès les prochaines semaines et l’annonce d’un très attendu plan de sobriété.

« Chaque goutte compte »

« Le changement climatique se voit », affirme Nathalie Davoisine. « Il y a une prise de conscience de ce qui arrive notamment après le dernier été que l’on a connu », estime-t-elle. Dans un sondage réalisé en décembre dernier, 69% des Français déclaraient d’ailleurs avoir peur de manquer d’eau dans leur région. Ils étaient seulement 30% en 1995.

Pour estimer sa consommation, le CIEAU a mis en place un calculateur pour savoir, poste par poste, la quantité d’eau qu’on utilise. Pour rappel, chaque Français utilise 150 litres par jour en moyenne et 93% sont dédiés l’hygiène et au nettoyage. Parmi les solutions pour limiter sa consommation, Nathalie Davoisne appelle à « préférer la douche au bain, à opter pour un pommeau de douche économique, à installer des mousseurs sur les robinets ». S’équiper d’une chasse d’eau à double flux permet également d’économiser la ressource. Des gestes simples pour ne pas gaspiller l’eau… et son argent.