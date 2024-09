« Chaque seconde » : Pierre Garnier dévoile un duo surprise avec M. Pokora

Petite surprise pour les fans de Pierre Garnier ! Le vainqueur de la dernière édition de la Star Academy annonce ce mercredi 18 septembre un duo avec M. Pokora. Il ne s’agit pas d’une collaboration inédite mais d’une reprise de la chanson Chaque seconde sur l’album éponyme de Pierre Garnier, sorti en juin dernier. « Quand on s’est revu avec Matt, il m’a dit « « Chaque seconde » c’est la chanson que je préfère dans ton album ». Comme j’adore cette chanson aussi, ça m’a donné envie de vous faire une surprise et de vous proposer une version un peu différente de celle que vous connaissez », confie l’artiste de 22 ans.

Une réédition de l'album ?

Pierre Garnier et M. Pokora sont tous les deux d’anciens vainqueurs d’émission de téléréalité. M. Pokora avait remporté la troisième saison de Popstars en 2023 avec le groupe Linkup. Cette nouvelle version de Chaque seconde sera disponible dès ce vendredi 20 septembre, mais un premier extrait a été dévoilé. Présage-t-elle d’une future réédition de l’album, qui ne comporte pour l’instant qu’un seul duo, avec Sofiane Pamart ? L’avenir nous le dira ! Ce qui est sûr, c’est que l’artiste débutera en janvier prochain son Chaque second tour, qui passera par Le Mans le 21 janvier et le 13 mai, Orléans le 2 avril, Angers le 17 mai et Tours le 14 juin.