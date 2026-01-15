Charles Doré (Star Academy) annonce la sortie de son premier album “À l’équilibre”

Un an après avoir quitté le château de Dammarie-les-Lys, Charles Doré passe à la vitesse supérieure. Le jeune artiste breton, révélé lors de la dernière saison de la Star Academy, vient d’annoncer une nouvelle très attendue par ses fans : son premier album sortira le 6 mars prochain et portera le titre À l’équilibre.

Depuis la fin de l’émission, Charles Doré avance à pas sûrs. Signé sur le label Tôt ou tard, il a dévoilé plusieurs singles remarqués comme Je pars mais je reste, ou encore Si demain tout s’arrête. Des titres qui ont progressivement dessiné l’univers sensible et introspectif du chanteur.

Un premier album pensé comme un journal de transition

Avec À l’équilibre, Charles Doré livre un projet profondément personnel. Sur ses réseaux sociaux, l’artiste explique que cet album raconte « le passage d’une vie classique de jeune de 18 ans à celle, nouvelle, d’artiste ». Un thème central qui traverse l’ensemble du disque, conçu comme une recherche permanente entre passé et avenir.

La pochette, dévoilée en noir et blanc, reflète cette dualité. Le chanteur y voit le symbole d’un basculement : celui d’un jeune homme propulsé sous les projecteurs après la Star Academy, désormais confronté à la réalité du métier et aux attentes du public. « Trouver l’équilibre entre celui que j’étais avant et celui que je deviens sur scène et dans la musique » résume-t-il.

Pour accompagner cette annonce, Charles Doré a également confirmé la sortie d’un nouveau single, À l’équilibre, qui ouvrira l’album. Ce titre inédit sera disponible dès demain et devrait donner un aperçu plus précis de la direction musicale du projet.

Soutenu par plusieurs anciens académiciens, dont Marine, Marguerite et Ebony, le chanteur peut compter sur une communauté fidèle. Avec ce premier album, Charles Doré confirme qu’il ne s’agit plus seulement d’un talent révélé à la télévision, mais bien d’un artiste prêt à s’inscrire durablement dans le paysage musical français.