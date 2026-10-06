Charlotte Cardin annonce Memories, son nouveau single

C’est sur les réseaux sociaux que l’artiste révèle la nouvelle avec un message volontairement mystérieux : « I have a confession… Memories (souvenirs) out October 9th ». Une annonce qui confirme donc l’arrivée du morceau ce vendredi 9 octobre .

Charlotte Cardin donne rendez-vous à ses fans le 9 octobre. La chanteuse québécoise vient d’annoncer la sortie de Memories , un nouveau single qui accompagne la préparation de son très attendu troisième album.

Memories s’inscrit dans une période particulièrement active pour Charlotte Cardin, qui a déjà commencé à dévoiler les contours de son prochain projet avec plusieurs chansons.

Charlotte Cardin prépare son troisième album

Avant Memories, Charlotte Cardin a notamment présenté Take Me Back et The Way We Touch, deux premiers aperçus de cette nouvelle étape de sa carrière. Son troisième album studio est attendu cet automne, même si sa date de sortie n’a pas encore été précisée.

Cette nouvelle ère fait suite au succès de Feel Good, sorti en 2025, et à une tournée marquée par plusieurs concerts à guichets fermés. Charlotte Cardin s’est notamment produite à l’Accor Arena le 30 avril dernier.

Son été a toutefois été perturbé par une lésion des cordes vocales, qui l’a contrainte à annuler plusieurs participations à des festivals. Après une période de convalescence, la chanteuse a depuis rassuré son public en indiquant que ses cordes vocales allaient beaucoup mieux.