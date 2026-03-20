Charlotte Cardin dévoile "The Way We Touch" et collabore avec une marque de jeans
Publié : 20 mars 2026 à 9h55 par Iris
Charlotte Cardin poursuit son retour musical avec "The Way We Touch" tout en devenant égérie Levi’s. Entre nouveau single sensuel et campagne mode, l’artiste confirme son influence sur la scène pop actuelle.
La dynamique se poursuit pour Charlotte Cardin. Alors qu’elle prépare activement son troisième album, la chanteuse dévoile un nouveau titre, The Way We Touch, tout en s’imposant comme l’un des visages de la nouvelle campagne de Levi's en France.
Après Tant pis pour elle, l’artiste canadienne continue d’explorer une esthétique plus sensuelle avec ce nouveau morceau en anglais. Porté par un groove rétro et des touches de saxophone, The Way We Touch s’inscrit dans la continuité de son univers pop sophistiqué.
The Way We Touch, nouveau chapitre pour Charlotte Cardin
Avec The Way We Touch, Charlotte Cardin mise sur une ambiance intime et immersive. Le titre évoque le désir et la connexion, dans une production à la fois minimaliste et envoûtante.
Le clip, tourné en noir et blanc et en plan-séquence, met en scène la chanteuse seule sur la scène d’un club vide. Fidèle à son univers visuel, la vidéo se termine par une séquence plus onirique, entre animation et échappée symbolique.
Ce nouveau single vient confirmer l’orientation artistique de son prochain album, encore en cours de finalisation. L’artiste indique que le projet est avancé mais nécessite encore du travail avant sa sortie, désormais attendue dans les prochains mois.
Charlotte Cardin égérie Levi’s
Parallèlement à cette actualité musicale, Charlotte Cardin s’impose aussi dans l’univers de la mode.
La chanteuse est en effet au cœur de la nouvelle campagne française de Levi’s, dédiée à la collection féminine printemps-été 2026. Une collaboration présentée comme naturelle, tant son style épuré et instinctif correspond à l’image de la marque.
Entre musique et mode, l’artiste enchaîne les projets. Récompensée récemment et très attendue sur scène, elle prépare également une tournée d’envergure, avec notamment une date à l’Accor Arena à Paris.
Avec The Way We Touch et cette collaboration avec Levi’s, Charlotte Cardin confirme son statut d’artiste incontournable, à la croisée des univers.