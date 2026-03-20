Charlotte Cardin dévoile "The Way We Touch" et collabore avec une marque de jeans

La dynamique se poursuit pour Charlotte Cardin. Alors qu’elle prépare activement son troisième album, la chanteuse dévoile un nouveau titre, The Way We Touch, tout en s’imposant comme l’un des visages de la nouvelle campagne de Levi's en France.

Après Tant pis pour elle, l’artiste canadienne continue d’explorer une esthétique plus sensuelle avec ce nouveau morceau en anglais. Porté par un groove rétro et des touches de saxophone, The Way We Touch s’inscrit dans la continuité de son univers pop sophistiqué.

The Way We Touch, nouveau chapitre pour Charlotte Cardin

Avec The Way We Touch, Charlotte Cardin mise sur une ambiance intime et immersive. Le titre évoque le désir et la connexion, dans une production à la fois minimaliste et envoûtante.

Le clip, tourné en noir et blanc et en plan-séquence, met en scène la chanteuse seule sur la scène d’un club vide. Fidèle à son univers visuel, la vidéo se termine par une séquence plus onirique, entre animation et échappée symbolique.