Charlotte Cardin donne enfin de bonnes nouvelles après sa blessure

Bonne nouvelle pour les fans de Charlotte Cardin. Après un été compliqué, marqué par une blessure aux cordes vocales, l’artiste de 31 ans semble avoir retrouvé la forme.

En août dernier, la chanteuse avait été contrainte de lever le pied après une extinction de voix survenue à la Foire aux Vins de Colmar. Elle avait ensuite annoncé l’annulation de plusieurs concerts, notamment dans des festivals en Belgique, en Pologne et en Hongrie.

« J’ai une blessure aux cordes vocales qui ne guérit pas assez vite pour me permettre de reprendre les concerts », expliquait-elle alors sur ses réseaux sociaux, se disant « le cœur brisé » par ces annulations.

Charlotte Cardin a donc choisi de respecter une période de silence et de convalescence, loin de la scène.

Charlotte Cardin se dit « ressourcée et prête »

Mercredi 9 septembre, la chanteuse revient avec des nouvelles beaucoup plus rassurantes. Sur ses réseaux sociaux, elle partage plusieurs images de cette parenthèse passée au calme, dans la nature et entourée de ses proches.

Son compagnon Aliocha Schneider apparaît notamment à ses côtés lors d'une sortie au bord d'un lac. Une période de repos qui semble avoir porté ses fruits.

« Mes cordes vocales vont finalement beaucoup mieux après un temps de convalescence en silence et en famille. Je me sens ressourcée et prête (!!!) », annonce Charlotte Cardin à ses abonnés, avant de leur adresser un « je vous aime ».