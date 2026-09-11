Mylène Farmer dévoile le clip de "Des lols et des quoi"

Mylène Farmer continue de lever progressivement le voile sur Égrégore, son 13e album studio attendu le 30 octobre 2026. Un troisième extrait est désromais disponible sur les plateformes : Des lols et des quoi.

Après C’est à qui le tour, le nouveau morceau confirme notamment la collaboration de Mylène Farmer avec DJ Lewis, déjà co-compositeur et co-réalisateur du précédent single.

Avec son titre jouant ouvertement avec le langage contemporain et l’expression « des LOL et des quoi ? », la chanson permet surtout à l’artiste de renouer avec des préoccupations sociétales.

Égrégore comptera finalement 13 chansons

Ce n’est pas totalement nouveau dans la discographie de Mylène Farmer. De Désenchantée à Désobéissance, en passant par Dégénération ou Réveiller le monde, la chanteuse a régulièrement interrogé son époque, les libertés individuelles ou encore la place du libre arbitre.

Des lols et des quoi arrive quelques mois après C’est à qui le tour, dévoilé en mai dernier et consacré notamment au recul des libertés et aux différentes formes de censure.

La sortie de ce nouveau single apporte également plusieurs informations sur Égrégore. L’album comportera 13 pistes : C’est à qui le tour ouvrira le disque, tandis que Des lols et des quoi occupera la deuxième position.

Autre surprise : Confession, titre sorti en 2025, figurera également sur l’album.

Mylène Farmer accompagne par ailleurs Des lols et des quoi d’un clip réalisé par Thierry et Didier Poiraud, révélé aujourd'hui à 12h :