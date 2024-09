Château de Guédelon : « Une histoire sans fin »

Forgerons, bucherons, tailleurs de pierres, charpentiers, tuiliers, potiers… Ils sont environ 45 à œuvrer quotidiennement pour construire le château de Guédelon. Une « aventure humaine » qui a « pour mission de construire un château du XIIIème siècle avec les moyens techniques et les matériaux de l’époque, et en plongeant les visiteurs dans la vie quotidienne d’un chantier du XIIIème », précise Florian Renucci, maître d’œuvre à Guédelon. Grâce aux 300.000 visiteurs venant chaque année, le site est entièrement autofinancé depuis plusieurs années.

Quoi de neuf ?

Si la première pierre a été posée en 1997 et que le chantier a ouvert au public l’année suivante, le projet a depuis bien évolué. « On vient d’ouvrir une porte avec la mise en place d’une passerelle allant de la cour du château vers les jardins. Une nouvelle porte qui, et c’est un scoop, sera protégée par un petit pont-levis piéton », révèle le maître d’œuvre. Ce dernier précise qu’il travaille actuellement avec les charpentiers à « imaginer le treuil qui permettra avec facilité de lever ce pont-levis. C’est un défi, car on est obligés d’aller voir sur place, de mesurer, et d’imaginer en fonction des traces laissées sur les monuments existants quel pouvait être le mécanisme » de l’époque.

Florian Renucci l’assure, la quarantaine de personnes qui construisent le château n’ont pas rencontré de problèmes importants ces derniers mois, excepté un printemps trop pluvieux. Mais le projet n’est pas près de se terminer puisqu’une fois le château intégralement construit, Florian Renucci et son équipe comptent réaliser… un village à proximité !

Ils imaginent, dans les années qui viennent, « un village avec des maisons ossature bois. La suite du chantier sera de continuer le projet autour d’un bourg castral, avec des implantations de la France rurale, et pourquoi pas, un jour, une chapelle hors les murs pour nous confronter au gothique. On continue cette histoire sans fin au fil des générations car la mission de Guédelon est aussi de former aux métiers artisanaux du patrimoine tous les passionnés et les générations qui ont envie de travailler avec des matériaux nobles », conclut le spécialiste.