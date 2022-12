Châteauroux : les candidates Miss France paradent en ville le 3 décembre

Si vous souhaitez apercevoir les candidates Miss France 2023, rendez-vous ce samedi 3 décembre dans les rues de Châteauroux. Deux semaines avant l’élection prévue au Mach 36, les 30 prétendantes au titre, qui rêvent de succéder à Diane Leyre, Miss France 2022, vont parader en centre-ville.

Le cortège s’élancera de la Cité du numérique à 15h30, pour emprunter les avenues François-Mitterrand et Charles-de-Gaulle, puis les rues Jean-Jacques-Rousseau, Amiral-Ribourt et Bertrand, la Place Gambetta, la rue Victor-Hugo puis la place de la République pour terminer. Entre 16h30 et 18h30, des dédicaces sont prévues dans le hall de l’hôtel de ville, où des cartes seront d’ailleurs distribuées.