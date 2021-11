Châteauroux, Tours, Le Mans : rassemblements contre les violences sexistes et sexuelles

Une soixantaine de manifestations sont prévues les samedis 20 et 27 novembre partout en France, pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles, à l’initiative du collectif #NousToutes. L’événement est organisé le jour de la journée mondiale de la protection de l’enfance, ainsi que la journée internationale du souvenir trans (20 novembre), et à quelques jours de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre).

Les rassemblements sont soutenus par 60 associations féministes et de protection de l’enfant, syndicats et partis politiques. « Depuis près de cinq ans, nous assistons de la part du gouvernement à des campagnes de communication et à des grands discours. Du côté des politiques publiques et des moyens financiers alloués à la lutte contre les violences, le compte n’y est pas », explique #NousToutes. « Avec cette manifestation, nous rappellerons que c’est notre droit fondamental de vivre à l’abri des violences. Ce droit est chaque jour bafoué dans une indifférence qui nous sidère. »

A quelques mois de l’élection présidentielle, la manifestation veut également imposer ce thème dans les débats. « Le prochain gouvernement doit passer à la vitesse supérieure et débloquer un milliard d’euros pour financer des politiques publiques qui touchent l’ensemble de la population », poursuit le collectif féministe. Au 16 novembre, 101 féminicides ont été récensés en France, contre 102 sur l'ensemble de l'année 2020, selon #NousToutes.

Outre une manifestation à Paris ce samedi 20 novembre, plusieurs rassemblements sont prévus en province. Certains dès ce samedi, comme à Châteauroux à 16h place Voltaire, d’autres samedi 27 novembre à Bourges à 14h place Séraucourt, Tours à 14h place Jean-Jaurès, Le Mans à 15h place de la Préfecture, et Angers à 16h au Jardin du mail.