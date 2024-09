Châteauroux : un programme hyper varié au M.A.CH 36 !

« Il y avait de nombreuses grandes affiches, de belles ambiances, et le public a répondu présent. J’ai envie de dire, que du bonheur. » Directeur du M.A.CH 36, François Hudel ne mâche pas ses mots pour évoquer le bilan de la saison passée.

Demandez le programme

Et une fois encore, la salle de spectacles du M.A.CH 36 ne déçoit pas pour cette nouvelle saison en proposant aux spectateurs des shows aussi divers que variés, passant aussi bien par la musique, la comédie ou même les compétitions sportives. « On répond à des demandes de productions pour louer notre équipement, nous ne construisons pas la programmation seul. On n’a pas de fil rouge particulier mais l’idée est d’avoir un panel assez varié de spectacles. Et on fait bien évidemment attention à la qualité de ce que l’on propose pour ne pas décevoir notre public », explique le directeur.

Au menu de la saison 2024-2025 : Artus, Julien Doré, Patrick Fiori, Laurent Gerra, les Bodin’s ou encore Élodie Poux. Et à partir du samedi 26 octobre, les enfants aussi vont pouvoir s’éclater avec une toute nouvelle animation : « il y a une création, c’est le Youpla Park. On a décidé de mettre en place pendant les vacances un grand parc de jeux ludiques avec des structures gonflables, des jeux vidéo et plein d’autres activités pour petits et grands durant ces cinq jours. Ça fait partie des fiertés que l’on a à mettre en avant pour cette nouvelle programmation. »

Le Youpla Park aura lieu du samedi 26 au mercredi 30 octobre prochains. Vous pouvez retrouver ici la programmation complète du M.A.CH 36.