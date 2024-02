After Eight, Bordeau Chesnel, Findus, Fleury Michon, Maille et Milka. Voilà les six grandes marques de l’agroalimentaire épinglées récemment par Foodwatch. L’ONG les accuse de cheapflation.

Encore un anglicisme qui intervient dans notre quotidien, mais celui-ci est assez facile à comprendre. C’est une pratique qui consiste à réduire, supprimer ou carrément changer un ingrédient par un autre moins cher et/ou de moins bonne qualité.

Pour résumer, toutes les marques que nous avons citées sont accusées d’avoir changé leurs recettes sans avertir les consommateurs. Petit exemple avec Findus, qui a diminué la quantité de sa chair à poisson de 75 à 71% dans son colin d’Alaska à la bordelaise. Et, en parallèle, son prix au kilo a pris 47% d’augmentation. En bref, une double peine pour le consommateur, aussi bien pour le goût que pour son porte-monnaie.

Ce n’est pas pour ça que ce genre de pratique est illégal, les marques ont le droit de le faire. Mais l’ONG demande à ce qu’elles soient plus transparentes, et nous appelle tous à leur signaler d’autres exemples de produits victimes de cheapflation.