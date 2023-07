Cher : quatre lions et un tigre blanc saisis dans un cirque à Santranges

Les 6 et 10 juillet derniers, les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité (OFB) du Cher ont procédé, avec le groupement local de la Gendarmerie Nationale, au contrôle d’un cirque en stationnement à Santranges, au nord-est du département.

Plusieurs manquements ont été constatés : "absence des autorisations nécessaires, défaut de traçabilité des animaux et animaux en mauvais état physiologique", rapporte l’OFB dans un communiqué de presse. Face à ces infractions, une procédure judiciaire a été ouverte et la saisie de quatre lions et d’un tigre blanc a été ordonnée par le parquet de Bourges.

Les fauves ont été examinés et anesthésiés par deux vétérinaires spécialisés puis transportés "dans un centre dédié leur offrant des conditions de vie conformes à leur bien-être". Des investigations sont toujours en cours pour déterminer l’origine de ces félins.

L’Office français de la biodiversité est chargé de missions de police de l’environnement et veille à ce titre à la protection des espèces animales. Les agents de l’OFB sont ainsi compétents pour procéder au contrôle des spectacles itinérants présentant des animaux sauvages, dont les cirques.