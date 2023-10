Avec cette période d’inflation et de hausse des prix qui touchent notre quotidien, il est préférable de ne pas se tromper de mutuelle. C'est pourquoi on évoque le comparateur de mutuelle indépendant (mais payant) que propose l’UFC Que Choisir sur son site Internet.

En seulement quelques clics, on doit renseigner son profil, son code postal, si on a des dépenses en soins d’optique, d’audition, dentaires. Il faut aussi préciser si on a des délais d’attente plus ou moins longs.

Au total, huit profils de santé différents sont représentés dans le comparateur : étudiant, famille monoparentale, couple, senior. En revanche, les contrats liés à un métier particulier n’en font pas partie.

Après cela, le collectif de consommateurs nous proposera toutes les offres qui nous correspondent et qui sont valables pour l’année 2023, avec des résultats favorisant les prix les plus abordables, et le meilleur rapport coût / prestation. Un critère évalue aussi la qualité des remboursements en cas d’augmentation des dépenses de santé.