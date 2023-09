Cholet Basket : la Betclic Elite démarre dans un « très bon état d’esprit »

Des quarts de finale de play-offs en Betclic Elite, une finale de FIBA Cup… La saison dernière a été belle et mouvementée pour les joueurs du Cholet Basket. Et après un été riche en matchs de préparation de haut niveau, les hommes de Laurent Vila font leur retour cette semaine sur les parquets de Betclic Elite en recevant à domicile la Chorale de Roanne.

Ce premier match se déroulera ce samedi à 16h à La Meilleraie, l’occasion d’aller interroger le président du Cholet Basket, Jérôme Mérignac, en lui demandant comment sont ses joueurs mentalement : « ils travaillent d’arrache-pied et il y a un très bon esprit. Il y a déjà un noyau dur constitué, et les nouveaux joueurs se sont très bien insérés, ils sont bien concentrés, et ce qu’il faut maintenant, c’est que ça se passe au mieux. »

Jouer toutes les compétitions

Et cette année encore, le calendrier est chargé pour les Choletais, entre la Betclic Elite, la Ligue des Champions ou encore la Coupe de France. Mais le président du club l’assure, il n’y aura aucune priorité pour telle ou telle compétition : « on va jouer toutes les compétitions qui se présentent à nous. Il y a le tournoi de qualification de la BCL et trois matchs à gagner fin septembre. Les compétitions s’enchainent, mais nos gars préfèrent parfois jouer que passer du temps à s’entrainer, ils sont très heureux. Et c’est bien de switcher sur d’autres objectifs. »

Premier défi ce samedi : battre la Chorale de Roanne à domicile. « On connait ce club, c’est un style de jeu très punchy, ça va être une belle confrontation, et ce qu’on espère, c’est que la Meilleraie soit la plus remplie possible », espère Jérôme Mérignac. Début de réponse à partir de 16h.