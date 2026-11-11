Chômage : comment l'Insee calcule-t-il ses chiffres ?

Selon les derniers chiffres de l'Insee, le taux de chômage en France s'établit à 8,2 % au troisième trimestre 2026, contre 8,3 % au trimestre précédent. Une légère amélioration qui mérite toutefois d'être interprétée avec prudence. Car, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'Insee ne compte pas individuellement toutes les personnes sans emploi pour établir ce taux.

Pour mesurer le chômage, l'institut réalise une enquête auprès d'un échantillon de ménages, puis extrapole les réponses obtenues à l'ensemble de la population. Cette méthode permet d'estimer la proportion de personnes au chômage sans avoir à interroger chaque Français.

Mais pourquoi ne pas simplement utiliser les fichiers de France Travail ? Parce que les personnes inscrites comme demandeuses d'emploi ne correspondent pas nécessairement à la définition statistique du chômage. Pour être considérée comme chômeuse, une personne doit notamment ne pas avoir d'emploi, rechercher activement du travail et être disponible pour commencer à travailler. À l'inverse, certaines personnes remplissent ces critères sans être inscrites à France Travail.

Cette distinction explique pourquoi les chiffres de l'Insee et ceux de France Travail ne sont pas identiques : ils ne mesurent pas exactement la même réalité.

L'enquête statistique comporte également une marge d'incertitude. L'Insee estime cette précision à environ plus ou moins 0,3 point pour le taux de chômage trimestriel. Une variation de seulement 0,1 point, comme celle observée au troisième trimestre, reste donc trop faible pour conclure à elle seule à une véritable amélioration de la situation.

Autrement dit, le taux de chômage n'est pas un décompte des personnes sans emploi, mais une estimation construite à partir d'un échantillon de la population. Une nuance importante pour interpréter les évolutions annoncées chaque trimestre.