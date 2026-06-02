Choose France : le retour discret de l'État investisseur

Chaque année, le sommet Choose France donne lieu à une pluie d'annonces spectaculaires. Cette année encore, plusieurs milliards d'euros d'investissements étrangers ont été dévoilés à Versailles.

La 9ème édition du sommet Choose France a tenu toutes ses promesses. Ce lundi, le gouvernement a annoncé un montant record d’investissements programmés : 93 milliards d’euros. La création de 15 000 emplois a également été annoncée.

Pendant longtemps, la France traînait une réputation de pays coûteux, marqué par une fiscalité élevée, des charges importantes et une administration complexe. Mais depuis quelques années, la stratégie a changé. L'État ne cherche plus seulement à séduire les investisseurs ; il investit à leurs côtés.

Cette évolution est visible dans la loi Industrie verte de 2023. Celle-ci a créé un crédit d'impôt permettant de prendre en charge jusqu'à 20 %, 25 %, voire 40 % de certains investissements industriels stratégiques, notamment dans les secteurs des batteries, des énergies renouvelables ou de la transition énergétique. Pour certains projets, cela représente des dizaines, voire des centaines de millions d'euros.

À cela s'ajoute France 2030, un programme doté de 54 milliards d'euros destiné à soutenir les secteurs considérés comme stratégiques : intelligence artificielle, semi-conducteurs, hydrogène, santé ou encore décarbonation de l'industrie. Le principe est simple : réduire le risque financier des entreprises afin de les convaincre d'implanter leurs activités en France.

Cette politique n'aurait toutefois pas été possible sans un changement majeur venu de Bruxelles. Pendant des décennies, le droit européen limitait strictement les aides publiques afin d'éviter les distorsions de concurrence. Mais face à la concurrence américaine et chinoise, la Commission européenne a progressivement assoupli ces règles. Les aides d'État sont désormais devenues un outil assumé de politique industrielle.

Derrière les milliards annoncés à Choose France, il y a donc plus qu'une simple démonstration d'attractivité. Il y a un changement profond de doctrine économique : les États ne se contentent plus d'attendre les investisseurs. Ils les courtisent. Et parfois, ils financent leur venue.