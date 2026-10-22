Christophe Maé et Orelsan annoncés au World Festival Ambert 2027

Le World Festival Ambert 2027 accueille un nouveau nom ! Après avoir confirmé la venue d'Orelsan, les organisateurs annoncent Christophe Maé en concert le vendredi 16 juillet 2027.

Le chanteur se produira donc au lendemain du rappeur, attendu le jeudi 15 juillet, pour une édition qui se déroulera sur trois jours, jusqu'au samedi 17 juillet.

Avec ses influences pop, soul et reggae, Christophe Maé apportera une couleur musicale différente à cette programmation encore en construction.

Révélé dans les années 2000, l'artiste s'est imposé parmi les figures populaires de la chanson française, avec plusieurs albums certifiés diamant et de nombreuses récompenses.

Sa venue promet un concert autour de ses grands succès, dans le cadre du festival organisé chaque été à Ambert, dans le Puy-de-Dôme.

Près de 15 000 festivaliers déjà inscrits pour 2027

Alors que la programmation complète reste à découvrir, la billetterie du World Festival Ambert affiche déjà des chiffres encourageants.

Selon les organisateurs, 14 582 festivaliers ont réservé leur venue, neuf mois avant l'événement.

Autre indicateur de cet engouement : moins de 700 pass trois jours seraient encore disponibles.

Pour la journée du jeudi 15 juillet, qui accueillera Orelsan, plus de la moitié de la capacité prévue pour les billets journaliers serait déjà atteinte, avec un taux de 50,5 %.

Pour l'instant, deux artistes sont donc officiellement confirmés :

Jeudi 15 juillet 2027 : Orelsan

Orelsan Vendredi 16 juillet 2027 : Christophe Maé

La programmation du samedi 17 juillet reste à annoncer, tout comme les autres artistes qui viendront compléter cette 39e édition.