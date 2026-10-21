Mylène Farmer dévoile un nouveau teaser pour l'avant-première d'Égrégore au cinéma

Mylène Farmer continue de faire monter l'attente autour de Égrégore ! À quelques jours de la découverte de son nouveau projet au cinéma, Pathé Live vient de partager un teaser inédit, baptisé Les couleurs d'Égrégore....

Cette nouvelle vidéo accompagne l'avant-première événement organisée le mardi 27 octobre 2026 dans les salles obscures.

Face à l'engouement du public, de nouvelles salles et séances ont été ajoutées pour permettre à davantage de fans d'assister à cette projection.

Une précision importante pour les spectateurs : le film commencera directement à l'heure indiquée sur le billet, sans publicités ni bandes-annonces. Il est donc conseillé d'arriver en avance.

Égrégore : un nouvel indice intrigue les fans

Le teaser contient également un détail qui n'a pas échappé aux admirateurs de Mylène Farmer.

L'une des images utilisées provient du clip L'âme dans l'eau, lui-même constitué d'extraits de la série documentaire L'Ultime Création, consacrée aux préparatifs de la résidence Live 2019 à Paris La Défense Arena.

Un clin d'œil à cette période de sa carrière qui soulève de nouvelles interrogations sur le contenu du film.

L'attente sera ensuite de courte durée avant la sortie de l'album Égrégore, prévue le vendredi 30 octobre 2026, en formats physique et numérique.

Le disque comprendra treize titres, avec des productions signées DJ Lewis, DJ Snake, Moby et Olivier Schultheis.

Entre nouveaux teasers, références à ses précédentes créations et collaborations musicales, Mylène Farmer continue de cultiver le mystère autour de ce projet.