Star Academy : Mosimann répond aux rumeurs sur Khalil

Le départ de Khalil de la Star Academy était-il prévu depuis le début ? C'est la question que se posent certains téléspectateurs depuis l'abandon du candidat parisien de 24 ans, quelques jours seulement après son arrivée au château de Dammarie-les-Lys.

Khalil avait expliqué ne pas se sentir capable de suivre le rythme de l'émission sur la durée, évoquant des difficultés personnelles plutôt qu'artistiques.

Mais cette décision inattendue a rapidement alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux.

Certains internautes ont notamment relevé l'absence de compte Instagram du candidat avant l'émission, ou encore le nombre supposé de fauteuils dans la salle de théâtre du château.

De quoi faire naître une théorie : Khalil aurait été engagé comme comédien pour simuler un abandon, permettant ainsi à la production d'annuler les nominations de la semaine.

Mosimann dément un départ organisé par la production

Interrogé par Le Parisien, Mosimann, le nouveau directeur de la Star Academy, a catégoriquement démenti ces accusations.

« J'ai lu les théories du complot sur Internet, mais ce n'est pas un truc fabriqué », affirme-t-il.

Le DJ explique que Khalil ne se sentait tout simplement pas à sa place dans l'aventure. Il assure également avoir échangé avec lui hors caméra et constaté qu'il avait réellement besoin de partir.

Aucun nouveau candidat ne viendra le remplacer, puisque l'émission a déjà commencé.

De son côté, Khalil a adressé un message aux autres académiciens sur les réseaux sociaux, les encourageant à poursuivre leur parcours et promettant de les soutenir à distance.

L'aventure continue donc avec les élèves encore en compétition.