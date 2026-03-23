Christophe Maé revient avec « Fête foraine », un album intime et nostalgique

Christophe Maé est de retour après 3 ans et dévoile son nouvel album Fête foraine ce vendredi 20 mars. Un album court et puissant avec ses 10 titres pour 33 minutes, où chaque morceau compte.

Dans cet album, Christophe Maé se livre sur ses faiblesses intérieures. Avec sa voix éraillée caractéristique, il rend hommage aux gens qu’il aime à travers de multiples métaphores poétiques. Il utilise une large palette d'instruments (percussions, guitare, piano, sans oublier son fameux harmonica) pour souligner la beauté de ses textes et créer des ambiances propres à chaque message.

Le chanteur avait déjà dévoilé deux extraits de ce nouvel opus avec La Lune, une chanson dédiée à sa mère, et La boutique des rêves en duo avec Francis Cabrel, seule collaboration de l'album. Le clip du morceau est d'ailleurs disponible. On y voit la complicité entre les deux artistes et le profond respect de Christophe Maé pour son aîné. « Il m'accompagne depuis toujours, un peu comme un ami... une idole. Il est un exemple d'humilité et de talent », écrit-il sur son compte Instagram.

À partir de septembre 2026, Christophe Maé se lance dans une longue tournée des zéniths pendant quatre mois. Il s'arrêtera à Paris les 19 et 20 novembre pour deux dates à l'Accor Arena. De nombreuses occasions de retrouver l’artiste en live pour assister à ses shows chorégraphiés.