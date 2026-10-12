Christophe Willem libère sa colère avec un nouveau single électro-pop

Christophe Willem poursuit son retour musical. Avec le single La colère, dévoilé le 9 octobre, le chanteur explore une nouvelle fois les sonorités électro-pop et dansantes. Loin d’être simplement destructrice, cette colère devient ici une manière de s’affranchir des jugements et des contraintes. Après Systaime, premier single festif qui annonçait la couleur, ce nouveau titre confirme l’orientation musicale de son prochain album. Intitulé Es-tu libre ?, ce septième disque sortira le 27 novembre 2026, quatre ans après Panorama.

À l’approche des vingt ans de sa victoire dans Nouvelle Star, Christophe Willem semble vouloir ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Son prochain album abordera notamment la liberté et la volonté de se faire davantage confiance, avec une pop qui assume pleinement ses influences électroniques. Après plusieurs années plus discrètes, le chanteur retrouve ainsi le devant de la scène avec une direction artistique tournée vers le mouvement et l’affirmation de soi.

Cette nouvelle ère se prolongera sur scène dès février 2027 avec une tournée à travers la France. Christophe Willem retrouvera son public autour de ses nouveaux morceaux, mais aussi des titres qui ont marqué sa carrière, de Double je à PS Je t’aime. Point d’orgue de cette tournée, un premier concert à l’Accor Arena de Paris est prévu le 9 décembre 2027, à l’occasion de ses vingt ans de carrière.