Cigarette électronique : plus de 3 millions de vapoteurs en France

Cigarette électronique : Un outil de sevrage efficace



Par ailleurs, l’un des grands avantages de cette cigarette est la variété de ses saveurs. Cette dernière donne la possibilité aux vapoteurs de choisir parmi une large gamme de saveurs selon leur préférence. Ces saveurs y vont des plus classiques comme la saveur mentholée à celle de la vanille. Il existe aussi de saveurs plus exotiques comme celle de la noix de coco ou du fruit de la passion.

Les divers produits constitutifs du vapotage en France sont bien réglementés. En effet, la cigarette électronique se doit d’être conforme aux exigences de la sécurité électrique et de la protection de la santé publique. Pour cela, les e-liquides contenant de la nicotine sont soumis à des normes strictes et rigoureuses. Ce contrôle préalable permet de veiller aussi bien à la qualité des cigarettes qu’à leur efficacité. Les fabricants de la cigarette électronique doivent par ailleurs veiller aux respects des principes d’étiquetage de chacun de leurs produits. Ils sont aussi soumis à des contrôles réguliers pour garantir une transparence dans la composition des vapotages.

Dans un tel contexte, la qualité de la vapeur produite par la cigarette électronique devient aussi un critère important pour les vapoteurs. Elle est souvent plus dense et plus légère que la fumée de tabac ; ce qui la rend plus agréable à inhaler. Les vapoteurs arrivent également à contrôler la température de la vapeur pour une expérience de vapotage plus personnalisée. Contrairement à la fumée de tabac, la vapeur produite par la cigarette électronique ne contient pas deux des principaux composants cancérigènes de la fumée. Il s’agit du goudron et du monoxyde de carbone.

Cigarette électronique : très accessible financièrement et en ligne