Ciné, scène, télé, Amel Bent est partout en 2026 !

Elle est partout en ce moment ! Amel Bent veut faire de 2026 SON année. Après avoir marqué 2025 avec la sortie de son album Minuit Une, la récente quarantenaire lance la nouvelle année au cinéma avec son rôle dans le film Ma frère, sorti en salles mercredi dernier.

Présenté au festival de Cannes au printemps dernier, le film de Lise Akoka et Romane Gueret est annoncé parmi les sensations de ce début d’année 2026. Une nouvelle page dans la vie d’Amel Bent, qui lance concrètement sa carrière cinématographique. La chanteuse n’était apparue que dans des séries télévisées ou des doublages de personnages animés.

Mais Amel Bent ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, plus tard dans l’année, elle fêtera ses 20 ans de carrière sur scène, avec ses fans. En avril et mai, elle partira en tournée dans toute la France, avec une étape décisive à l’Accor Arena, le 29 avril. Elle sera également à Orléans le 30 mai prochain. Les billets sont déjà disponibles.

Pour conclure 2026 en beauté, Amel retrouvera son fauteuil de coach chez The Voice, aux côtés de Tayc, Lara Fabian et Florent Pagny. Un poste qu’elle avait déjà occupé dans The Voice Kids de 2018 à 2019 et dans The Voice : La Plus Belle Voix de 2020 à 2023. La chanteuse transmettra ses conseils pour se lancer dans un métier où elle ne cesse de se réinventer. Retrouvez-la, tous les jours, sur les antennes de Vibration !