Cinq semaines de congés payés : peu pour nous, beaucoup pour le reste du monde

Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, propose de pouvoir travailler la 5ème semaine de congés payés pour se la faire payer. Un dispositif qui serait sur la base du volontariat du salarié, en accord avec son employeur.

« Cinq semaines de congés payés, franchement, ce n'est pas énorme. » À l'heure où une proposition de loi suggère de permettre aux salariés de travailler pendant leur cinquième semaine de congés en échange d'une rémunération supplémentaire, beaucoup de Français pourraient partager ce sentiment. Et pourtant, tout dépend du point de comparaison.

À l'échelle européenne, la France est certes bien placée, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Avec ses cinq semaines de congés payés et ses onze jours fériés, elle se situe dans le groupe de tête, aux côtés de pays comme l'Espagne ou l'Autriche. Certains États offrent même davantage de jours de repos. Autrement dit, vu depuis Berlin, Madrid ou Vienne, les cinq semaines françaises ne font pas figure de privilège extraordinaire.

Mais dès que l'on élargit le regard au reste du monde, le paysage change radicalement. Aux États-Unis, par exemple, aucun salarié n'a légalement droit à un seul jour de congé payé. Les vacances existent, bien sûr, mais elles dépendent des contrats de travail et de la politique des entreprises. Au Japon, le minimum légal débute à dix jours par an. En Chine, les salariés disposent généralement de cinq à quinze jours de congés selon leur ancienneté.

Dans ce contexte, les cinq semaines françaises apparaissent sous un jour très différent. Elles placent la France parmi les pays qui garantissent le plus de temps de repos aux salariés. Ce qui nous paraît parfois être un acquis modeste représente, pour une grande partie des travailleurs dans le monde, un niveau de protection sociale particulièrement élevé.

C'est ce qui rend le débat actuel intéressant. Vu de France, la possibilité de monétiser la cinquième semaine peut sembler n'affecter qu'un avantage limité. Mais vue depuis une grande partie du monde, cette cinquième semaine est déjà un luxe juridique.

Au fond, cette proposition révèle surtout une question de perspective. Lorsque les Français débattent de leur cinquième semaine de congés payés, ils le font depuis l'un des pays où le temps de repos est le plus protégé. Dans beaucoup d'autres économies développées, le débat porterait moins sur la cinquième semaine que sur l'existence même d'une première semaine garantie.

C'est ce qui éclaire la logique de la proposition actuelle. Le véritable sujet n'est peut-être pas de savoir si les Français ont trop de congés. Il est plutôt de comprendre pourquoi le débat revient toujours sur cette cinquième semaine. La raison est simple : elle est juridiquement moins sanctuarisée que les quatre autres.

La proposition de loi révèle ainsi une réalité invisible. Lorsque le législateur cherche à modifier les congés payés, il commence naturellement par la partie du dispositif qui est déjà traitée à part par le droit lui-même.