Clap de fin de saison pour le parc oriental de Maulévrier

« C’est une belle saison 2023, on ne va pas se plaindre, le public est toujours présent, fidèle », se félicite Fabrice Jeanneteau. Et ce dernier en est persuadé, c’est grâce à l’originalité du site : « on a la chance d’avoir un jardin tout à fait particulier qui plait au public. On est dans un monde de plus en plus urbain, et nous, on offre ce moment de nature, ce voyage, on part dans le lointain, le Japon, qui reste une destination qui fait encore rêver beaucoup de gens ».

"Maintenir ce jardin et le restaurer"

S’il n’a pas de chiffres précis à nous communiquer concerner le taux de visites annuelles, le chargé de communication assure que les statistiques ne sont pas la priorité absolue. Toutefois, il reconnait que grâce à cette fréquentation, le jardin peut continuer d’exister sans « dépendre de subventions, ni de la commune ni du Département ».

Pour l’année prochaine, on retrouvera les rendez-vous phares du parc de Maulévrier : l’ouverture des lieux avec la floraison des cerisiers, la découverte du thé, le salon du ou encore les découvertes de musiques japonaises, avec, toujours en ligne de mire, cet objectif : « maintenir ce jardin, le restaurer, et pouvoir lui permettre d’être encore là dans l’avenir. »

Le parc oriental de Maulévrier ferme ce mercredi 15 novembre et rouvrira le jeudi 14 mars, à 10h30. Vous retrouverez ici prochainement toute la programmation du lieu touristique.