Claudio Capéo dévoile un nouveau titre !

Un retour qui marque les esprits, puisque le chanteur a décidé d’aborder un thème d’actualité dur : les violences conjugales. Avec une plume dont il a le secret, Claudio Capéo s’adresse à une femme victime de violences.

« Il te dit qu'il t'aime et que tu es belle

Il te caresse avec des épines de roses

Il te promet la lune et te promet le miel

Il te dit que c'est ta faute quand il explose »

L’actuel coach de The Voice Kids a pour habitude de mettre en lumières, dans ses paroles, des sujets difficiles, comme le harcèlement scolaire dans « Ma Jolie » ou la mort dans « Si j’avais su ».

Ce dernier, les fans pourront d’ailleurs le retrouver dans un album « best of ». Claudio Capéo a d’ailleurs annoncé cette belle nouvelle sur les réseaux sociaux. « 8 ans qu’on se suit vous et moi, 8 ans de souvenirs, de chansons et de merveilleux moments ». Tous les plus grands hits du chanteur y seront répertoriés comme « un homme debout », « riches » ou encore ses duos avec Slimane, Vitaa ou Kendji. L’album est d’ores et déjà disponible en précommande, pour une sortie annoncée au 22 novembre.

Et avis aux fans, si vous voulez tester vos connaissances sur Claudio Capéo ! Pour la sortie de ce best of, un petit quizz a été mis en ligne sur internet. Des cadeaux sont à gagner...