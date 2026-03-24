Climat : l’ONU tire une fois de plus la sonnette d’alarme

Le dernier rapport annuel sur l’état du climat publié par l’ONU dresse un constat sans équivoque : la situation climatique mondiale continue de se dégrader à un rythme inquiétant.

Selon les données présentées, la quantité de chaleur accumulée par la Terre a atteint un niveau record en 2025, confirmant une tendance lourde et persistante. Le secrétaire général de l’ONU n’a pas mâché ses mots en affirmant que « tous les indicateurs clés sont dans le rouge ».

Ce rapport confirme également que la période 2015-2025 correspond aux onze années les plus chaudes jamais enregistrées. L’année 2025 se classe, quant à elle, parmi les deux ou trois années les plus chaudes de l’histoire récente. Ces chiffres illustrent l’intensification du réchauffement climatique et ses conséquences déjà visibles à l’échelle mondiale.

Si des rapports sur le climat sont publiés régulièrement, celui-ci se distingue par sa méthodologie et sa portée. Il ne s’agit pas simplement d’une compilation de données scientifiques supplémentaires. Il repose en grande partie sur les inventaires nationaux d’émissions de gaz à effet de serre que chaque État est tenu de fournir dans le cadre des Accords de Paris. À ces informations s’ajoutent des données issues de satellites et de mesures globales, permettant de vérifier, comparer et standardiser les chiffres annoncés.

Chaque pays doit ainsi rendre compte de ses émissions et des actions mises en place pour lutter contre le changement climatique. Toutefois, même en cas de non-respect des engagements, aucune sanction directe n’est appliquée. Les données restent néanmoins publiques, exposant les écarts entre les promesses et la réalité.

Ce mécanisme crée une forme de pression internationale. Les États peuvent être pointés du doigt pour leurs manquements, ce qui instaure une responsabilité à la fois morale et politique. Le rapport devient alors bien plus qu’un simple document scientifique : il se transforme en outil de transparence et de redevabilité.

En définitive, ce rapport illustre à la fois l’ampleur du défi climatique et les limites actuelles de l’action internationale, tout en renforçant les moyens de suivi et de pression collective.