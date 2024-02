Clos Lucé : les coulisses du film d’animation LEO en exposition

Il y a 12 ans, Jim Capobianco se rend en Indre-et-Loire et toque à la porte du Clos Lucé. François Saint Bris lui ouvre les portes de son château. « On devait passer une heure ensemble, finalement, on y passe la journée. Quand il part le soir, il a les éléments, les briques de son scénario ». En tête, le réalisateur a toutes ses idées : le Clos Lucé, les personnes historiques comme François 1er. Pour résumer, il connaît maintenant tout l’univers de Léonard de Vinci.

Le co-réalisateur Pierre-Luc Granjon est, lui, devenu passionné de Léonard de Vinci en travaillant sur ce film. « A force de faire des recherches sur sa vie et de m’intéresser à lui, j’ai compris comment il fonctionnait. Je ne me rendais pas compte de l’envergure de sa curiosité. Il voulait tout apprendre, tout comprendre » admire-t-il. Cette admiration est traduite par les deux réalisateurs dans leur façon d’expliquer tout le déroulé de la réalisation du film.