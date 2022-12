Cela aurait très bien pu être une simple fiction, et pourtant... Cocaine Bear, le troisième film de la réalisatrice Elizabeth Banks, est tirée d'une histoire vraie complètement invraisemblable survenue aux États-Unis. Il faut alors remonter le temps jusqu'au 11 septembre 1985, lorsque le corps d'Andrew Thornton, un trafiquant de drogue, est retrouvé dans une allée d'un quartier de Knoxville, dans le Tennessee. Les enquêteurs retrouvent sur lui 4 500 dollars en espèces, deux armes à feu, mais également une clé d'avion.

L'appareil en question se crashe quelques heures plus tard dans les montagnes de la Caroline du Nord. Selon les enquêteurs, Andrew Thornton aurait alors fait une chute mortelle en sautant en parachute de l'avion parce qu'il portait une charge trop lourde sur lui. Neuf sacs de voyage remplis de cocaïne se trouvent autour de la carcasse.

Un ours sous coke

Trois mois plus tard, le corps d'un ours noir de 80 kilos est retrouvé dans la forêt nationale de Chattahoochee, au sud de la frontière entre le Tennessee et la Géorgie. Les enquêteurs étaient alors à la recherche du dizième sac de drogue tombé de l'avion lorsqu'ils sont tombés sur le corps du grizzly. "L'ours l'a eu avant nous, il a déchiré le sac, a pris de la cocaïne", se rémémore Gary Garner, l'un des policiers. Selon le médecin légiste du laboratoire criminel de l’État de Géorgie, l’animal aurait succombé à une overdose. "Hémorragie cérébrale, insuffisance respiratoire, hyperthermie, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, attaque. Tout ce que vous voulez, cet ours l'avait", précise le scientifique. La dépouille de l'ours est aujourd'hui exposée dans un musée du Kentucky.

Si le scénario d'Elizabeth Banks s'inspire beaucoup de ce fait réel, il prend néanmoins "beaucoup de libertés" avec l’histoire vraie de l’animal. À l'inverse du film où il se lance dans une véritable cavale meurtrière, l'ours brun n'a tué personne dans la vraie vie. "Qui sait à quoi ressemble vraiment un ours sous cocaïne ?", s'interroge la réalisatrice de Pitch Perfect auprès du média spécialisé Première.