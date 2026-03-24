COCORICO ELECTRO 2026 : le festival ajoute une journée de musique supplémentaire !

Le rendez-vous électro de l’année revient pour une 8e édition. Et pour la première fois, le festival ne durera pas 3 mais 4 jours ! Du 10 au 13 juillet 2026, le Château de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret), accueillera une nouvelle fois les festivaliers du COCORICO ELECTRO. Pour cette édition 2026, l’association « L’atelier », qui organise l’événement, a souhaité frapper fort. Au programme, des artistes aux styles très différents, qui sauront fédérer les 21 000 amoureux de musique électronique présents.

Le vendredi 10 juillet donnera le coup d'envoi avec Cassius, Petit Biscuit, Yann Muller, Bardix Le Gaulois mais aussi Tonique&Man. Une soirée d'ouverture qui rendra hommage à l'électro française dans toute sa diversité. Le samedi 11 juillet, place à Trinix, Feder, Upsilone, Lecomte de Brégeot, Charles B et Simon Says pour une journée qui s'annonce explosive, oscillant entre électro pop et house addictive. Le dimanche 12 juillet le festival continuera en beauté avec Bob Sinclar, Lilly Palmer, Perceval, Ginton et Maxim Alzy. Le show final se déroulera le 13 juillet, avec une programmation dont on ne connaît pas encore les noms mais qui s’annonce grandiose !

Des Pass 1, 2 ou 3 jours sont déjà en vente sur le site internet du festival pour que chacun puisse vivre l’expérience du COCORICO ELECTRO comme il le souhaite. Des billets en tarif « Lève-tôt » ou « À l’aveugle » sont également disponibles jusqu'au 31 mars, à des prix avantageux. Alors si vous voulez profiter d’un week-end mémorable en plein milieu de la Sologne, réservez vite vos places !

Infos pratiques :

Vendredi 10 juillet de 18h à 2h. Samedi 11 juillet de 16h à 2h. Dimanche 12 juillet de 16h à 00h. Lundi 13 juillet de 18h à 2h. Attention fermeture des portes à 23h.

Tarifs « Lève tôt » : Pour un PASS 1 Jour, le billet est à 49 euros. Pour un PASS 2 Jour, le billet est à 88 euros. Pour un PASS 3 Jour, le billet est à 119 euros. La billetterie est accessible sur le site du festival.

Grâce au partenariat du festival avec le réseau Rémi, des navettes partiront de la gare routière d’Orléans et des trains depuis la gare ferroviaire jusqu’au site du festival. La réservation est obligatoire.