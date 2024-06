Cocorico Electro Festival 2024 : les infos pratiques

La fête approche au Château de la Ferté Saint Aubin ! Les meilleurs DJ's électro du moment seront sur la scène du Cocorico Electro Festival les 12, 13 et 14 juillet prochains. Martin Solveig, Ofenbach, Mosimann ou encore The Avener pour ne citer qu’eux assureront le show qui avait rassemblé 15 000 personnes l’an dernier.

Pour réduire le nombre de voitures sur site et les risques liés à l’alcool, l’organisation met en place un système de navettes via les cars RÉMI depuis la gare d’Orléans, avec des départs toutes les 30 minutes. Comptez 3 euros le trajet soit 6 euros l’aller-retour. Attention, il faut obligatoirement réserver son trajet via la billetterie du Cocorico Electro.

Vous pouvez toujours obtenir votre précieux sésame en déboursant entre 49 et 127 euros en fonction du pass choisi. Vous pouvez aussi tenter de gagner vos places en écoutant Vibration et en envoyant "COCORICO" au 7 14 15 (2 x 75cents + prix SMS) jusqu’au vendredi 28 juin.

Le Cocorico Electro Festival, c'est VOTRE rendez-vous électro de l’été en partenariat avec Vibration !