Coldplay envoie un titre inédit à un couple de fans français pour leur mariage !

Qui ne tente rien n’a rien ! En juin dernier, deux fans français de Coldplay, Céline et Paul, sont venus assister aux concerts de leur groupe favori, à Lyon, avec une demande un peu particulière. Les fiancés avaient préparé une pancarte pour demander à la formation de Chris Martin de venir jouer le titre All My Love lors de leur mariage en septembre. Comme le relate Paul sur le réseau social X, le chanteur lui répond alors « Peut-être... ».

All My Love est un titre inédit de Coldplay, qui doit n’être dévoilé que lors de la sortie de l’album Moon Music, prévue le 4 octobre, après le mariage de Céline et Paul, donc. Au moment de la demande, le groupe en a seulement diffusé un extrait. Tout l’été, Céline et Paul réitèrent leur demande sur les réseaux sociaux, dans l’espoir d’une réponse du groupe.