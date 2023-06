Coldplay : vers un 12ème (et dernier) album ?

Les fans de Coldplay seront ravis : le groupe britannique pourrait bientôt publier un douzième album studio. C’est en tout cas ce qu’affirme Chris Martin auprès du City News de Toronto. Dans une interview, le chanteur précise que ce nouvel opus s’intitulera « Moon Music ». Concrètement, il s’agit d’une sorte de suite à « Music of the Spheres », publié en 2021. Il faudra cependant encore attendre un peu selon Chris Martin, pour qui l’album « ne sortira pas avant un certain temps ». Les fans en auront tout de même un avant goût sur la tournée en cours, puisque « nous pourrions commencer à jouer des chansons (du futur album) à un moment donné cette année » explique le chanteur.

La fin du groupe ?

Il pourrait en revanche s’agir de l’ultime album studio de Coldplay. Chris Martin l’a déjà évoqué dans certaines interviews passées : le douzième album du groupe britannique se dévoilera sous forme de comédie musicale… et sera aussi le dernier. Pas question cependant d’arrêter la musique. Les quatre membres de Coldplay souhaitent dédier leurs prochaines années de carrière à l’organisation de grandes tournées.