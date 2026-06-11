Collaborateurs parlementaires : ces salariés dont l'emploi dépend aussi de la Constitution

Des collaborateurs parlementaires se sont réunis mardi, dans les jardins de l'Assemblée nationale, pour réclamer les "mêmes droits que tous les licenciés économiques" et plus de protections.

Beaucoup s'attendent à ce que le prochain président de la République dissolve l'Assemblée nationale après l'élection d'avril 2027, ce qui entraînerait une vague de licenciements, comme en juin 2024. La dissolution de l'Assemblée nationale de juin 2024 a brutalement remis en lumière une profession largement méconnue : celle des collaborateurs parlementaires. Le sujet est souvent présenté sous l'angle social, avec plusieurs milliers de salariés confrontés à la perspective d'un licenciement. Mais cette actualité révèle surtout une singularité juridique presque unique dans le monde du travail français.

Contrairement à une idée répandue, les collaborateurs parlementaires ne sont ni des fonctionnaires ni des agents de l'Assemblée nationale. Ce sont des salariés de droit privé, soumis au Code du travail. Leur employeur n'est pas l'institution parlementaire, mais le député lui-même. Et cette précision change tout.

Dans la plupart des entreprises, le contrat de travail est rattaché à une structure pérenne : une société, une administration, une association. Les dirigeants passent, mais l'employeur demeure. Pour les collaborateurs parlementaires, la logique est inverse. Le contrat est directement lié à une personne investie d'un mandat électif.

Or ce mandat n'est pas une fonction ordinaire. Il est défini et encadré par la Constitution. Ainsi, lorsqu'une dissolution est décidée en application de l'article 12 de la Constitution, ce n'est pas seulement l'équilibre politique du pays qui est bouleversé. Ce sont aussi des milliers de relations de travail qui se retrouvent fragilisées. C'est là le paradoxe méconnu de cette profession. Juridiquement, les collaborateurs relèvent du Code du travail comme n'importe quel salarié. Mais l'événement susceptible de remettre en cause leur emploi peut trouver son origine dans le droit constitutionnel.

La dissolution ne crée pas cette fragilité ; elle la révèle. Elle met en lumière une caractéristique structurelle du métier : l'existence d'un lien direct entre un contrat de travail de droit privé et la survie d'un mandat politique prévu par la Constitution.

Au fond, la situation des collaborateurs parlementaires rappelle qu'il existe, au cœur même de la République, une catégorie singulière de salariés. Des salariés dont les droits sont protégés par le Code du travail, mais dont l'avenir professionnel peut être affecté par l'exercice d'une prérogative constitutionnelle.

Un contrat de droit privé, mais une fragilité d'origine constitutionnelle : c'est toute la singularité du métier de collaborateur parlementaire.