Les amoureux de lecture risquent de faire la tête. Depuis samedi 14 octobre, les frais de livraison sur les commandes de livres neufs sont passés à trois euros, contre seulement un centime auparavant.

Le changement vient d’un décret inscrit au Journal officiel au mois d'avril dernier, et qui devait prendre effet six mois plus tard, soit en ce mois d'octobre 2023.

Dans le détail, que ce soit dans des enseignes comme Amazon ou La Fnac, commander des livres à moins de 35 euros coute désormais 3 euros de livraison, minimum. En revanche, au-dessus des 35 euros, le tarif d’un centime va continuer de s’appliquer.

En augmentant les frais de port, l’objectif du gouvernement est de motiver les Français à aller en librairie, plutôt qu’acheter nos livres sur Internet.

Sans surprise, la décision du gouvernement ne plait pas du tout à Amazon. C'est pourquoi le géant du e-commerce a décidé de déposer un recours en juin dernier pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

Un choix qui risque de ne pas satisfaire tout à fait les libraires non plus, puisqu’ils demandaient un prix plancher plus élevé, à 4,50 euros.