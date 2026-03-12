Comment créer un bon état d’esprit dès le matin ?

Nos experts en bien-être vous prodiguent tous les jeudis leurs bons conseils sur Vibration. Cette semaine, Laure nous invite à devenir responsable de notre bonheur.

Nous avons la mauvaise habitude de nous mettre une petite pression dès le réveil, en pensant à tout ce que l’on a à faire dans la journée. « Tu commences déjà par te mettre dans un rythme effréné (…) tu ne vas plus prendre le temps d’ « Être » », analyse Laure, thérapeute en Intelligence Relationnelle.

Laure Champétinaud nous a donc présenté ce jeudi la notion de « priming », ou le fait de choisir consciemment dans quel état intérieur on commence sa journée. Et pour cela, il est important de ritualiser le début de chaque journée. « Dès que je me réveille, je me tourne vers moi, je m’écoute, je m’accueille », nous explique Laure.

En clair, il faut prendre quelques minutes pour se recentrer, pour prendre le temps de ressentir, et être reconnaissante de ce qu’on a déjà dans sa vie. Puis, se créer une nouvelle réalité. « Je prends 2, 3 ou 4 rêves, aspirations qui m’animent profondément, (…) et je célèbre comme si c’était déjà là ! »

Au quotidien

Ce qui est important, c’est de penser à quelque chose de stimulant, puisque cela a un vrai effet positif. Des émotions, des pensées, des croyances stimulantes peuvent diminuer le cortisol (hormone du stress), augmenter la dopamine (hormone du bonheur), et même modifier la posture corporelle.

« Se mettre dans un bon état d’esprit le matin ne garantit pas de vivre une belle journée, mais ça change la manière de les percevoir et la capacité d’y répondre, assure notre experte. On ne contrôle pas les évènements mais on peut influencer l’état intérieur avec lequel on les traverse ».

Cette bonne pratique est donc à appliquer au quotidien mais rassurez-vous, « l’important est la direction mentale et émotionnelle, et non la durée » précise Laure. 5 à 10 minutes peuvent être suffisantes.

La visualisation

En pratique, il s’agira de faire de la « visualisation ». « On va venir se relier à la personne ou à l’état qu’on a envie de mettre dans sa vie », conseille Laure. Fermez vos yeux, et prenez le temps de respirer. Imaginez marcher sur une ligne droite, et que j’avance vers le moment où le rêve s’est réalisé. « Et on va observer dans quel état je suis, quand je suis à ce moment-là »

Une fois la visualisation établie, Laure vous invite à « entrer dans l’identité de cette personne qui a réussi, qui a créé, qui le vit pleinement et qui le savoure tous les jours ». Et une fois que vous sentez que cette identité est encrée en vous, mettez-vous en mouvement avec elle. « Je fusionne avec elle, je me retourne, je marche sur la ligne droite et je reviens à la place que j’occupe actuellement avec cette nouvelle identité ».

À vous ensuite de prendre la responsabilité de vivre, et d’agir à partir de cette identité-là.