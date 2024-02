Comment expliquer l’envolée du cours de l’or ?

L’or a toujours et reste une valeur refuge, surtout en des temps troublés. Son cours est forte augmentation. Sur les 20 dernières années en moyenne, il a pris 9% chaque année. La hausse est plus marquée depuis la crise sanitaire et le début de la guerre en Ukraine, qui s’accompagne de son lot de conséquence, au premier titre l’inflation galopante. Entretien avec Laurent Schwartz, président du Comptoir national de l’or.

Vibration : pourquoi dit-on que l’or est une valeur refuge ?



LS : C’est un métal qui est considéré comme un actif diversifiant par rapport aux autres classes d'actifs. Quand les marchés financiers, les actions, les obligations ou même l'immobilier baissent, l'or a mécaniquement tendance à monter et inversement. Donc il y a une corrélation négative entre l'or et les autres classes d'actifs. C'est également une valeur refuge en temps de perturbations politiques, géopolitiques.

En temps de guerre, de crise financière on constate que l'or performe plutôt bien, en période d'instabilité mondiale, l'or performe plutôt bien.

Vibration : le cours ne cesse d’augmenter ?

LS : Sur la dernière année il a augmenté de 10% et sur les 20 dernières années il augmente en moyenne de 9%. D'accord. En réalité, on est dans cette hausse depuis la crise des subprimes en 2008. A cette époque, le cours était autour des 10 000 euros le kilo, il a augmenté jusqu'à atteindre un pic à 44 000 euros le kilo en 2012, donc en quelques années il a donc fait x4,5. Aujourd'hui nous sommes à 60 000 euros le kilo, fort des récentes perturbations ces dernières années : d'abord le Covid qui a entraîné une chute des marchés financiers et une très forte hausse du cours de l'or, mais aussi la guerre en Ukraine, les événements au Moyen-Orient et les faillites bancaires qu'on a connues aussi récemment avec le Crédit Suisse, SVB…

Vibration : et logiquement le nombre de vos clients augmente ?

LS : Oui bien sûr, notre base de clients s'est fortement élargie, on a un profil client qui s'est diversifié et aujourd'hui c'est monsieur tout le monde qui vient nous acheter de l'or pour placer toute ou partie de son épargne. Ça va des personnes qui souhaitent faire des cadeaux à l'occasion de communion, de mariage ou pour les petits enfants jusqu'à des chefs d'entreprise qui vont venir placer une partie de leur trésorerie ou du produit de vente de leur entreprise et au centre on a des investisseurs en grand nombre qui placent toute ou partie de leur épargne.

Vibration : comment vous voyez les prochains mois, les prochaines années ?



LS : l’afflux de clients va certainement se poursuivre. La question c’est que va faire le cours de l'or puisqu’il évolue comme on l'a dit sur la base d'événements géopolitiques mais aussi monétaires. L'importance du niveau d'inflation et les taux d'intérêt des banques centrales sont deux éléments qui viennent l’impacter. Aujourd'hui on est dans un environnement qui est plutôt favorable avec des banques centrales qui annoncent des baisses de taux, au cours de l'or. Quant à l'inflation, elle a tendance à rester à un niveau élevé et parfois à montrer des signes de vigueur.