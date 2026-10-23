Comment fonctionnent les services de renseignement français ?

Après les violences qui ont éclaté en marge des manifestations du 17 octobre, Emmanuel Macron a réuni les responsables des services de renseignement français. Objectif affiché : tout mettre en œuvre pour éviter que de tels débordements ne se reproduisent.

Les services de renseignement sont notamment critiqués pour avoir sous-estimé l’ampleur de la mobilisation. Mais comment fonctionnent-ils exactement ?

Plusieurs services pour surveiller le territoire

Il n’existe pas un service unique chargé d’anticiper les troubles à l’ordre public sur l’ensemble du territoire français. En 2023, une réforme a réorganisé le renseignement territorial autour de la Direction nationale du renseignement territorial (DNRT). Sa mission : recueillir et analyser des informations sur les tensions sociales, les mouvements contestataires et les phénomènes susceptibles de menacer l’ordre public.

Mais cette direction nationale présente une particularité étonnante : elle n’est pas compétente à Paris ni dans les trois départements de la petite couronne, à savoir les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Dans ces territoires, c’est un autre service qui intervient : la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP).

La gendarmerie nationale dispose également de ses propres capacités de renseignement, notamment à travers sa Sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO).

Une nécessaire coordination des informations

Lorsqu’une mobilisation nationale se prépare, plusieurs structures peuvent donc recueillir des informations sur le terrain, suivre les appels à manifester et évaluer les risques de violences. Ces renseignements doivent ensuite être analysés, partagés et transmis aux autorités compétentes, notamment aux préfets et au gouvernement, afin d’éclairer leurs décisions en matière de sécurité.

Cette organisation repose sur des compétences définies par les textes réglementaires, notamment le décret du 29 juin 2023 relatif à la Direction nationale du renseignement territorial. La particularité du système français réside ainsi dans la coexistence de plusieurs services spécialisés, dont les informations doivent être coordonnées.

Reste à déterminer, concernant les événements du 17 octobre, à quelle étape l’anticipation a pu être insuffisante. La multiplicité des services ne suffit pas, à elle seule, à expliquer les défaillances constatées.