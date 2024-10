Comment voir la comète Tsuchinshan-Atlas à partir de ce vendredi 11 octobre ?

C’est la comète de la décennie, voire peut-être même celle du siècle : la comète Tsuchinshan-Atlas est visible dans l’hémisphère nord à compter de ce vendredi 11 octobre. Découverte en janvier 2023 seulement par l’observatoire chinois de Tsuchinshan, elle serait 2 à 4 fois plus importante que la comète de Halley, dont le dernier passage près de la Terre remonte à 1986. L'hémisphère sud avait déjà pu profiter du passage de Tsuchinshan-Atlas fin septembre.

Visible pendant plusieurs jours

La comète sera visible dès ce vendredi 11 octobre au coucher du soleil, à partir de 19h, mais elle devrait disparaitre rapidement dès 20h, rapporte le magazine spécialisé Ciel et Espace. Il sera plus simple de l’observer à compter de ce samedi 12 octobre, où elle sera plus haute dans le ciel et devrait donc rester plus longtemps. La comète Tsuchinshan-Atlas pourra être observer pendant au moins une semaine, mais sa luminosité baissera chaque soir au fur et à mesure qu’elle s’éloigne de nous. Il vaut donc mieux en profiter ce week-end !

Tsuchinshan-Atlas pourra être observée à l’œil nu si le ciel est dégagé, ce qui ne se produit qu’une à deux fois par siècle. S’il vaut mieux privilégier un lieu d’observation à l’abri de la pollution lumineuse, sa luminosité devrait malgré tout la rendre visible en ville. Utilisez également des jumelles ou un petit télescope pour profiter au mieux de l’événement.