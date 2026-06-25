COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Vibration et le Groupe 1981 souhaitent informer leurs auditeurs d’une situation préoccupante affectant actuellement l’acheminement de certains lots remportés dans le cadre de ses jeux concours et opérations antenne.

Depuis plusieurs semaines, nous constatons des disparitions répétées de colis contenant des lots expédiés depuis notre siège social d’Orléans, par nos soins, via les services postaux au départ de la région Centre-Val de Loire. Ces incidents, indépendants de notre volonté, ont conduit à ce que plusieurs gagnants ne reçoivent pas les dotations qui leur étaient destinées. À ce stade, tout porte à croire que ces envois font l’objet de vols au cours de leur acheminement.

Vibration et le Groupe 1981 condamnent fermement ces agissements et ont engagé les démarches nécessaires auprès des services concernés afin d’identifier l’origine de ces disparitions et de mettre un terme à cette situation dans les meilleurs délais.

Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à l’ensemble des auditeurs concernés. Nous comprenons la déception et l’incompréhension que peuvent susciter ces incidents, et regrettons profondément les désagréments occasionnés.

Nous précisons toutefois que les lots immatériels — notamment les billets électroniques, invitations dématérialisées, ou toute autre dotation ne nécessitant pas d’envoi postal — continuent d’être attribués et délivrés normalement.

Nous remercions nos auditeurs pour leur compréhension, leur patience et leur fidélité. Nous ne manquerons pas de les tenir informés de l’évolution de la situation et de la reprise des expéditions dès que les conditions le permettront.

La Direction de Vibration et du Groupe 1981

Le 25 juin 2026