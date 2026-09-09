COMMUNIQUÉ OFFICIEL - Perturbations techniques affectant actuellement l’écoute de Vibration

Vibration souhaite informer ses auditeurs que des perturbations techniques affectent actuellement la qualité de sa diffusion, entraînant notamment des coupures et des difficultés d’écoute pour certains d’entre vous.

Nous avons pleinement conscience de la gêne occasionnée et tenons à vous assurer que nos équipes techniques sont d’ores et déjà pleinement mobilisées afin d’identifier l’origine de ces dysfonctionnements et de rétablir une qualité d’écoute optimale dans les meilleurs délais.

Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments rencontrés et vous remercions sincèrement pour votre patience, votre fidélité ainsi que pour l’ensemble de vos nombreux messages et signalements, qui nous permettent de mieux suivre la situation.

Vibration met tout en œuvre pour résoudre ces problèmes techniques au plus vite et permettre à chacun de retrouver une écoute normale de votre radio.

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre compréhension et votre fidélité.