"Complètement cramé" et "Le garçon et le Héron" : 2 salles de cinéma, 2 ambiances...

Le nouveau film d’animation d’Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron et la comédie Complètement cramé, avec John Malkovitch et Fanny Ardant, sortent tous les deux au cinéma cette semaine. Nous les avons vu. Et voilà ce qu’on en pense...

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, c’est deux salles, deux ambiances...

Complètement cramé, est l’adaptation par son auteur, Gilles Legardinier, du best-seller du même nom, sortie en 2012.

John Malkovitch y joue un richissime veuf anglais qui abandonne Londres, pour se rendre en France, dans le domaine de Beauvillier où il avait rencontré sa femme, récemment décédée.

Sur place, il se fait passer pour un majordome auprès des habitants de la maison, avec qui il va peu à peu nouer des liens qu’il ne soupçonnait plus possibles...

