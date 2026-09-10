Comprendre le stress et le système nerveux

Nouvelle saison de notre émission « On prend soin de vous » sur Vibration. La première émission de saison est consacrée à une émotion que l’on connait trop : le stress.

Cette semaine, Mary-Morgane, notre experte en gestion du stress, revient sur cette notion que l’on pense connaitre si bien. Et pourtant, c’est quoi, exactement, le stress ? « Tout le monde vous dit que c’est dans la tête, mais c’est faux. Tout se passe dans votre corps », explique notre experte. Parce que oui, le corps est le premier à nous alerter d’une situation de stress. « Ça peut être le cœur qui s'emballe avant un rendez-vous important, le ventre noué avant une conversation difficile, la respiration qui s’accélère (…) et pourtant, quand on souffre de stress, qu’est-ce qu’on fait ? On essaie de se raisonner ».

Le corps aux commandes Ce serait, selon Mary-Morgane, l’erreur que l’on fait tous : essayer de relativiser, d’être plus positif, voire de méditer. Alors que finalement, c’est le corps qui est aux commandes, et qui s’exprime. Une respiration forte, des muscles qui se contractent… les réactions corporelles sont immédiates face à une situation de stress. « Le stress ne se passe pas dans la tête. Il se passe dans le corps. Et c'est là qu'on doit aller le chercher », assure notre experte. Alors pour comprendre ce qui se passe dans notre corps, il faut regarder du côté du système nerveux autonome. Il fonctionne automatiquement pour gérer notamment le cœur, la respiration, la digestion, le sommeil et les réactions émotionnelles.

Alertes permanentes Comme nous l’explique Mary-Morgane, il peut fonctionner selon trois grands états : d’abord, le mode sécurité, dans lequel on se sent calme, disponible et connecté aux autres ; ensuite, le mode survie actif, qui se déclenche face à un danger et met le corps en état d’alerte pour fuir ou combattre ; enfin, le mode survie passif, qui peut apparaître lorsque le stress ou le danger se prolonge et que le corps n’a plus de ressources : on ressent alors épuisement, sidération ou besoin de se couper du monde. Au quotidien, dans le monde ultra-connecté dans lequel on vit, le mode survie actif est quasi-permanent. « Mails, notifications, pression, jugement, to-do lists qui débordent. Ça ne paraît pas comme ça, mais pour le système nerveux ce sont des signaux de danger, poursuit notre experte. Ce n'est pas dans votre tête. C'est votre système nerveux qui fait son travail… dans un monde pour lequel il n'a pas été conçu à la base ».