Retour sur le concert Vibration au Campo Santo d’Orléans

Musique et gastronomie, il n’en fallait pas plus pour se plonger dans une ambiance (f)estivale, même si le soleil s’est montré très, très timide… Après une journée rythmée par le marché des producteurs et une Masterclass gastronomique, place au concert Vibration ! Plusieurs artistes ont répondu présents.

La soirée a débuté avec les deux sœurs Sara et Rania, originaires de Blois. Elles se sont faites connaitre lors de leur participation au célèbre télécrochet The Voice Kids, en 2020. Depuis, le duo ravit ses abonnés sur les réseaux, avec de nombreuses reprises. Et les deux jeunes femmes ont dévoilé récemment un nouveau titre, « Million », qu'elles ont interprété ce samedi soir sur scène.