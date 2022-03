Continuez de découvrir le SEFCO de Bourges : service de formation continue universitaire ! 

"PRÈS DE CHEZ VOUS" VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE SEFCO "PRÈS DE CHEZ VOUS" VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE SEFCO

Le SEFCO vous permet d’avoir accès au contrat de professionnalisation pour votre formation en continue. Les contrats en alternance représentent la majorité des formations diplômantes professionnalisantes proposées par l'Université dans le Cher et l'Indre. Pour les personnes en reprise d'étude de plus de 30 ans, le contrat de pro est un réel plus.

Ici encore, le SEFCO vous accompagne dans vos recherches de contrat via les techniques de recherche d'emploi. Il aide à la mise en relation avec les entreprises locales et assure le suivi administratif et financier des entreprises dans la mise en oeuvre du contrat de pro. Les contrats pros sont parfaitement adaptés pour mettre directement en application les compétences acquises en cours. Ces contrats spécifiques vous permettront d’acquérir une expérience significative tout en étant salarié d'une entreprise.